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LTB’nin yatırımları askıda

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LTB Başkanı Harmancı, TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden ötürü LTB’nin yatırımları askıya aldığını açıkladı

LTB’nin yatırımları askıda
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Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden dövizdeki artışı değerlendirdi.

Harmancı, TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden ötürü LTB’nin yatırımları askıya aldığını açıkladı. Böyle bir dönemde risk alamayacaklarının altını çizen LTB Başkanı Mehmet Harmancı var olan hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Ülke olarak felaket düzeyinde bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğumuz hatta bu durumu yaşadığımız herkesin malumudur, bu süre içerisinde LTB olarak tek tesellimiz bankaya olan borçlarımızın tamamlanmış olmasıdır. Seçim döneminde yaklaşık 35 milyon Türk Liralık yeni borçlanma ile yatırım önceliklerini planlayacağımızı söylemiştim, gelinen aşama hayat pahalılığı, enflasyon riski, faiz oranları ve döviz bağlı girdi maliyetleri olarak ele alındığında yeni bir borçlanmanın sürdürülebilir ve öngörülebilir olmadığını bizlere göstermektedir. Böyle dönemlerde gemiyi karada tutmak, temel görevlerimizi aksatmayacak bir görev bilinci içerisinde olmak birinci vazife haline gelmektedir. İstikrarlı bir dönem yakalanana kadar tam tasarruf politikalarını hayata geçirmek veyahut olanlarla devam etmek şu aşamada yapılabilecek en sağlıklı tutum olarak göze çarpmaktadır. Bildiğiniz gibi belediyelerin bütçelerini konsolide edebilecek imkanları yasası dolayısı ile oldukça kısıtlıdır.”

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