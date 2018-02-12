LTB'den Asfaltlama Çalışmaları

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından sürdürülen “Asfalt, Yama ve Kaplama İhalesi” kapsamında Lefkoşa’daki asfaltlama çalışmaları sürüyor.



Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 8 yıldan sonra kendi öz kaynağıyla çıktığı ilk asfalt ihalesi olma özelliği taşıyan ihale çerçevesinde birçok cadde ve sokak da iyileştirme çalışmaları yapılıyor.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, 1,5 milyon TL’lik asfaltlama işlemi kapsamında özellikle Surlariçi, Göçmenköy ve Küçük Kaymaklı bölgelerindeki ana ve ara sokaklar asfaltlandı.





Meşe Sokak, Uray Sokak, Müftü Hilmi Sokak, Yediler Sokak, Girne Caddesi, Şht İlhan Özcan Sokak, Şehit Önay M. Ali Sokak, Gazeteci Con Arif Sokak, Gazeteci M. Remzi Özkan Sokak, Okan Mustafa Sokak, Ful Sokak, Şht Mehmet Ali Arpa Sokak ve Tunçcağ Et Pazarı yanında asfaltlama çalışmaları tamamlandı.