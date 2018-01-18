LTB 108 işyerini denetledi

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 2 -12 Ocak tarihleri arasında 108 iş yeri denetlendi.



Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 10 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.



“Orange Büfe” isimli işletmeye sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle; “All The Perks Cafe” (Yenişehir) isimli işletmeye ise gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.



“M. Başarır İnternet Cafe” isimli işletmenin faaliyeti iş yeri izni olmaması, gayrisıhhi ortam ve iş yerinde yatı olması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.



“Hatay Döner”den 1 ürün, uygun olmayan koşullarda muhafaza edilmesi nedeniyle; Lemar’dan (Küçük Kaymaklı şubesi) 18 ürün son kullanma tarihi geçmiş olması nedeniyle, Belça’dan (Yenişehir Şubesi) 2 ürün ve “Ortaklar Market”ten 1 ürün ise etiketsiz olması nedeniyle müsadere edildi.



Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:



“21 restoran, 14 kasap, 2 gıda deposu, 1 çocuk oyun alanı, 1 balık satış yeri, 1 süt ürünleri imalathanesi, 1 piliç satış yeri, 1 büfe, 10 cafe, 2 meyhane, 2 bar, 2 unlu mamul imalathanesi, 4 pansiyon, 6 internet-cafe, 5 kahvehane, 3 eğitim merkezi, 8 devlet okulu, 11 kuaför ve berber salonu, 1 park büfesi, 12 market. “