Lefkoşa Maratonu ana sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell oldu

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Spor Kulübü yöneticilerinin huzurunda açılan ihalede ana sponsorluğu Kuzey Kıbrıs Turkcell aldı.
Son dört yıldır ihtiyaçlı kesimlere yardımcı olmak ve toplumsal bir fayda sağlanması amacıyla geçekleştirilen maratonun geliri bu yıl, LTB tarafından 170’den fazla ihtiyaçlı bireye günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımında kullanılacak servis aracı alımı için kullanılacak.
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