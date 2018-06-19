banner107
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
27 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
44 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
72 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
691 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
110 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
94 0
Öğrenci kavgasında kan aktı
Öğrenci kavgasında kan aktı
184 0
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
470 0
banner82
banner147

Lefkoşa-Girne Anayolu ikinci etap çalışmaları başlıyor

banner27

Lefkoşa-Girne Anayolu ikinci etap çalışmaları başlıyor
banner137

 Lefkoşa-Girne Anayolu, yol bakım onarım çalışmaları çerçevesinde ikinci etabın yapımına bu hafta başlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne istikametinde, St Hilarion Kavşağı ile Girne Katlı Kavşağı arasında kalan bölümde yarın başlayacak işaretleme çalışmalarının sona ermesinin ardından, söz konusu şerit trafiğe kapatılarak yol yapım çalışmalarına başlanacak.

Çalışmaların yaklaşın iki-iki buçuk ay kadar sürmesi planlanırken, çalışmalar sırasında sürücülerin yol işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.