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Kültürel miras teknik komitesi çalışmaları

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Kültürel Miras Teknik Komitesi Avrupa Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) yardımlarıyla restorasyonu tamamlanan Baf’taki Türk hamamı ve Cami-i Kebir minaresi için tören düzenleneceği bildirildi.

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Kültürel miras teknik komitesi çalışmaları
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UNDP’den verilen bilgiye göre, tören 22 Haziran Cumartesi 16.00’da Baf’taki Minoos Sokağı’ndaki Hamam önünde yer alacak.

Töreni izlemek isteyen basın mensupları için 13.15’te Ledra Palas kapısından otobüs kaldırılacak.

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