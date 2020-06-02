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Koronanın KKTC’ye zararı 30 milyon TL

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi dönemindeki zararın 30 milyon TL olduğunu kaydetti

Koronanın KKTC’ye zararı 30 milyon TL

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi süresinde birçok Bakanlar Kurulu kararı aldıklarını, yapılan eksikliklerin görülerek düzeltilmeye çalışıldığını dile getirerek, bugün memur ve işçi maaşlarını ödediklerini fakat görevlerinin bu olmadığını kaydetti.

Birçok muhataplarla görüşerek ikinci dalga salgını da düşünerek girişimler yaptıklarını dile getiren Amcaoğlu, ikinci dönem için alınacak önlemler paketinin de Başbakan tarafından açıklanacağını kaydetti.
Protokole değinirken gümrük ve istikrar fonlarının çok önemli kalemler olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, pandemi dönemindeki zararın 30 milyon TL olduğunu kaydetti. Salgın döneminde ekonomik olarak yaşananları anlatan Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile pandemi sürecini de değerlendirdiklerini ve yaraların sarılması yönündeki çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Yapılan ekonomik çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti ile paylaşarak ikinci pandemi olanağını da öngörerek çalışmaların da yapıldığını dile getiren Amcaoğlu, kamuda 47 bin 146 kişinin yanısıra 115 bin özel sektörün ihtiyaçlarını sağlamak için gerekli çalışmaların da yapıldığını söyledi.

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