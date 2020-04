“Kolonya üretimine de başlayacağız”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, maske yapımının yanı sıra kolonya üretimine de başlayacaklarını bildirdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, içinde bulunulan süreçte birlik çağrısı yaparak, “Küçük hesaplarla değil, büyük özveriyle bir olalım" dedi.

Çavuşoğlu, maske yapımının yanı sıra kolonya üretimine de başlayacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın hazırlayıp sunduğu "Günaydın Hakikat" programına katılan Çavuşoğlu, süreç içerisinde ihtiyaçları görebilmek, ortaya çıkarmak için bir karne ortaya çıkarıldığı zaman yetersiz oldukları bazı noktalar gördüklerini belirtti ve şu anda tüm dünya ile birlikte resmen bir korku filmi izlediklerine dikkat çekti.

Her bakanlığın üstüne düşenleri yapmak zorunda olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bizde kendi iş kolumuzda yapmamız gerekenleri gerçekleştirirken, bu sürecin uzayacağını gördük. İlk olarak pandemi dönemi için 0392 227 7123 - 0392 600 1824 numaraları Acil İletişim Hattı ile 0539 104 7777 numaralı WhatsApp ihbar hattını devreye soktuk. Ardından uzaktan eğitimin altyapısını incelerken gördük ki bugüne kadar gerekli adımlar atılmadı. Bizim uzaktan eğitimi ülkemizde gerçekleştirebilecek yeterliliğimiz vardır" diye konuştu.

SEFERBERLİK

"Uzaktan eğitim devam ederken teknik altyapımızın yeterli olmasına rağmen sistemsel yapının oluşturulamadığı bir ortamda gönüllü ordumuzun olduğunu gördük” diyen Çavuşoğlu ülkesini seven, her türlü fedakarlığı yapacak bir çok öğretmenin, müdürün, çalışanın olduğunu kaydederek, şu an ilan edilen seferberlikte 400 öğretmenin Kesintisiz Eğitim Merkezi’ne katkı koyduğunu söyledi.

“Yüzlerce öğretmenimiz devreye girdi ve bu sürece katkı koyuyorlar. Ne gerekirse yapmaya hazır olduğunu söyleyen çok fazla öğretmenimiz var. Kendileri devletlerine ve çocuklarımıza sahip çıktılar. Hepsini selamlıyorum.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu açıklamasının devamında “Mesleki Teknik Öğretim de online eğitime şu anda 142 ders yükledik. Bunun işçiliği, hazırlığı, koordinasyonu dev bir çalışmadır. Bu eğitime katkı koyan insanları tarih yazacaktır. Lafta değil icraatta ellerini taşın altına koydular. Yeni nesil eğitim online olmalı diye konuşulurken biz bunu icraata döküyoruz" dedi.

YENİ NESİL EĞİTİM

Öğrencilerin istedikleri dersi, istedikleri öğretmenin derslerine girip takip edebildiğini anımsatan Çavuşoğlu, Yeni nesil eğitim sistemine hazırlıksız yakalanmalarına rağmen bu kadar çabuk hazırlık yapıp adapte olan tek ülke olabilecekleri söyledi, öğrencilerin ders kayıplarını azaltmak için büyük bir sürece girdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"En önemli sektörlerimizden biri olan Yüksek Öğrenimde bütün üniversiteler kapandı ve uzaktan eğitime geçtiler. Ülkemizde kalan öğrencilere sahip çıkıyoruz. Fakat bütün hepsine ulaşamıyoruz. Ülkemizde kalan öğrenciler bakanlık kapalı olduğu için bize ulaşamıyorlar. Dolayısıyla çok pratik bir destek hattımız yoktu. Yüksek Öğrenim WhatsApp destek hattını yürürlüğe koyuyoruz. 0539 103 23 33 numaradan bütün öğrencilerimiz bize sıkıntılarını aktarabilir."

“MASKE YAPMAYA BAŞLANDI. KOLONYA ÜRETİMİNE DE BAŞLAYACAĞIZ”

Çavuşoğlu, dünyada çok ciddi bir maske krizi var olduğunu da hatırlatarak, şöyle dedi:

“Dünya Sağlık Örgütü dışarı çıkan herkesin maske takması gerektiğini söylüyor. Yüzde 90 oranında maske kullanılması aynı oranda hastalıktan korunmasını sağlar. Biz bu maske olayına ülkemiz için nasıl katkı koyabiliriz diye düşündük. Meslek lisesi öğretmenlerimiz hemen taşın altına ellerini koydular ve Meslek liselerinin atölyelerinde maske yapmaya başladılar. Asıl önemli olan birçok vatandaşımız bu durum üzerine gerekli katkıyı koymak için bize başvurdular. Evinde makinesi olan, atölyesi olan, terziler katkı koymak için bize başvurdular. Biz birbirimize sarıldık ve birbirimize kenetlenerek bu süreci geçeceğiz. Yakında kolonya üretimine de başlayacağız. Bu halk bize diyor ki “Biz buradayız Göreve hazırız.”

MASKELER HİBE EDİLECEK

“Şu an on binlerce maske üretebilecek duruma geldik. Sağlık Bakanlığı bize derse ki maskeye ihtiyaç var biz bu gönüllü ordusuyla 50 bin maske üretecek durumdayız” ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, sağlık çalışanlarına bu maskeleri ve yüz siperlerini hibe edeceklerini belirtti.

YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

Sınavlar ile ilgili birçok soru geldiğini ve velilerin endişe duyduğuna da işaret eden Çavuşoğlu bu konuda şunları söyledi:

"Kolej giriş sınavları konusunda velilerimiz çok ciddi stres yapıyorlar, Yapmasınlar! Salgının sona ermesinin ardından gerekli açılımları yapacağız. Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi sınavlarında aynı şekilde kayıplar dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılacak. Meslek liselerine yatırımlarımız ve online sistemlerine yatırımlarımız bu süreçten sonra artacak. Okul ihtiyaçlarımız konusunda çok ciddi planlamalar yapacağız. Üretmeye ve kendi kendimize yetmeye büyük bir gayret sarf edeceğiz. Böyle dönemleri küçük hesaplarla değil büyük özverilerle geçebiliriz. Şimdi hepimiz bir olalım, kavga etmeden bu süreci atlatalım. Bu salgını ülkemizden defedip dünyaya uyum sağlayacak şekilde yolumuza devam edelim. Yeni nesil eğitim sistemine adapte olabilmek için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."