Kışta bile böyle olmadı

Aşırı yağışlar ülkenin birçok bölgesinde etkili oldu. Araçlar yollarda kaldı, bazı evleri su bastı, dereler taştı

Ülkeyi hafta başından itibaren etkisi altına alan mevsim yağmurları, dün başta Başkent Lefkoşa olmak üzere yer yer etkili oldu. Su taşkınlarına da neden olan etkili yağış, su birikintisi nedeniyle Lefkoşa-Girne yolunun bir süre kapanmasına neden oldu.

İlgili birimlerin müdahalesiyle yol yaklaşık bir saatte yeniden trafiğe açılırken, yollarda kalan araçlara, su baskını yaşanan evlere de müdahale edildi.

Lefkoşa-Girne anayolunda su taşkını sonucu yolda mahsur kalan araçlara Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri yardımcı oldu.

Ekipler ayrıca, Sivil Savunma ALO 101 ihbar hattına gelen yardım talebi üzerine Girne-Boğaz'da bulunan Bahçelievler bölgesindeki bodrum katları yağmur suyuyla dolan bazı evlere de müdahale etti.

Şiddetli yağışlar İskele bölgesinde de etkili oldu. Ağıllar köyünde dere yatağında araçlarıyla mahsur kalan bir aile, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı.

Öte yandan Güzelyurt bölgesi de yağışlardan olumsuz etkilendi. Aşağı Bostancı’da dere taştı, taşan sular yolları kapladı. Olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Evlerini, işyerlerini su basan vatandaşlar, dün yağmur sularını ve çamuru temizlemekle uğraştı. Sivil Savunma, itfaiye ve belediye ekipleri de vatandaşların imdadına koştu

Lefkoşa Girne anayolunda (Lavinium sitesi yakınları) su taşkını meydana geldi

Lefkoşa Girne anayolunda bir araç sulara gömüldü

Lefkoşa Girne anayolu

Erenköy’de de bazı evleri su bastı

Aşağı Bostancı’da dere taştı

Bostancı’da taşan dere, yolları kapladı