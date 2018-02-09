"Kiralık araçların mevcut plakaları yasaya aykırı"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, yasa gereği kiralık araç plakalarının kırmızı zeminde siyah yazı ile yazılması ve “Z” harfinin başta olması gerektiğini vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, kiralık araçların mevcut plakalarının, trafik güvenliği açısından doğru zemine oturtulması için çalışma yapıyor.

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, geçmiş dönemde tüzükle değiştirilen kiralık araç plakalarının aslında yasaya aykırı olduğuna işaret etti.

Mevcut plakaların trafik güvenliği açısından sıkıntılar yarattığına dikkat çeken Bakan Atakan, yasa gereği kiralık araç plakalarının kırmızı zeminde siyah yazı ile yazılması ve “Z” harfinin başta olması gerektiğini vurguladı.

TÜZÜĞÜN İPTALİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bakan Atakan, tüzüğün iptali için bir çalışma başlattıklarını, bu çalışma çerçevesinde de Polis Genel Müdürlüğü, Trafik Dairesi, Motorlu Araçlar Mukayyidi ile Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’nden görüş aldıklarını belirterek, tüzük ve yasanın birbiriyle çeliştiğini, polisin isterse şu anda kiralık araçlara ceza yazabileceğini kaydetti.

Amaçlarının yasayı uygulamak olduğunu ifade eden Bakan Atakan, salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında tüzüğün iptali konusunun yeniden ele alınacağını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, tüzüğün iptali sonrasında ise plaka değişikliği için kısa bir geçiş süreci verileceğini, ancak kırmızı zeminli eski plakaları mevcut olanların ise bu plakaları kullanabileceğini sözlerine ekledi.