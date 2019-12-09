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Kıbrıs Gazetesi'nde büyük şok

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Kıbrıs Gazetesi'nde büyük şok

Ülkemizin köklü gazetelerinden olan Kıbrıs Gazetesi'nde üst düzey bir deprem yaşandı.

Uzun süredir, peşpeşe istifaların ve işten durdurmaların devam ettiği Kıbrıs Medya Grubu’nda deprem etkisi yaratan iki üst düzey yetkili de istifasını sundu.

Kıbrıs Gazetesi’nde 20 yıldır hizmet veren ve uzun bir süredir Kıbrıs Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Ali Baturay istifa etti.

Kıbrıs Türk basınına yaklaşık 30 yıldır hizmet veren, basın camiası yanında kamuoyunda da çok sevilen saygın isimlerinden biri olan Ali Baturay’ın istifa kararının ardından Kıbrıs Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Emin Akkor da Yönetim Kurulu Başkanı Asil Nadir’e istifasını sundu.

Asil Nadir’in istifaların Cumhurbaşkanlığı seçim sonuna kadar askıya alınması isteği, Baturay ve Akkor tarafından reddedildiği bildirildi. 

Baturay ve Akkor, Aralık ayı sonunda görevlerinden tamamen ayrılacaklar.

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