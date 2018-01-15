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Türkmenköy'e olumsuz yanıt
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
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Kıb-Tek'ten elektrik kesintisi uyarısı

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Proje çalışmaları nedeniyle yarın 09.00’dan itibaren 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek'ten elektrik kesintisi uyarısı

 

Kıb-Tek açıklamasına göre, 09 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler şöyle;  Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgeleri

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