Kıb-Tek'ten elektrik kesintisi uyarısı

Proje çalışmaları nedeniyle yarın 09.00’dan itibaren 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.





Kıb-Tek açıklamasına göre, 09 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler şöyle; Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgeleri