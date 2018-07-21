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Kanser hastalarına Avusturalya’dan yardım eli

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Avustralya’daki Müslüman ve Türklerin 6 bin 375 Avustralya Doları karşılığı olan 21 bin 030 TL miktarında fitre bağışı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne ulaştırıldı

Kanser hastalarına Avusturalya’dan yardım eli
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Avusturalya’daki Müslüman ve Türkler, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 bin 375 Avusturalya Doları karşılığı olan 21 bin 30 TL fitre bağışında bulundu. 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya’da gelenekselleştirilen ve yıllardır gerçekleştirilen fitre bağışlarının Kanser Hastalarına Yardım Derneği aracılığıyla kanser hastalarının umudu olmaya devam ettiğini söyledi. 
Kocaismail, Kıbrıs Türk İslam Derneği Başkanı Mustafa Ramadan, Asbaşkan Osman Kemal Altunç’un çabalarıyla, Avustralya’daki Müslüman ve Türklerin 6 bin 375 Avustralya Doları karşılığı olan 21 bin 030 TL miktarında fitre bağışının, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne ulaştırıldığını kaydetti. 
Kocaismail, bağışta bulunan ve katkıda bulunan derneklere teşekkür etti. 

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