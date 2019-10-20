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İskele’ye açık hava sınıfı

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Dünyada yaygın bir biçimde kullanılan açık hava sınıfı uygulamaları KKTC’de ilk kez İskele’de uygulamaya konuldu

İskele’ye açık hava sınıfı
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Açık hava sınıfı uygulaması, İskele’de de uygulamaya konuldu. 
İskele Belediyesi, Capital Bank ve Şehit İlker Karter İlkokulu Okul Aile Birliğ’inin katkılarıyla hazırlanan Şehit İlker Karter İlkokulu açık hava sınıfının yapımı tamamlandı. 
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Capital Bank İskele Şube Müdürü Nurseli Akbaş, Okul Aile Birliği Başkanı Tiraaje Uluel  Koncaoğlu, Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli ve öğretmenler tarafından açılışı önceki gün yapılan açık hava sınıfının ilk öğrencileri ise Yudum Sancak öğretmenliğindeki 1 kırmızı sınıfı oldu.
AMAÇ, DERSİ KEYİFLİ HALE GETİRMEK 
Sınıf, dünyada yaygın bir biçimde kullanılan açık hava sınıfı uygulamalarının KKTC’de ki ilk örneği oldu.  Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından belirlenecek günlerde çocukların açık hava sınıflarında ders görmeleri sağlanacak. Özellikle kış mevsiminde güneşli günlerde çocukların güneşten yararlanması için açık havada ders yapmayı hedefleyen Şehit İlker Karter İlkokulu, açık havada çocukların daha keyifli ders yapmalarına olanak sağlayacak. 
Açılışta konuşan Okul Müdürü Coşkun Akyerli de açık hava sınıfının oluşmasında katkı koyanlara teşekkürlerini sundu. 
 

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