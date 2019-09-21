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İskele Belediyesi'nden halka aşure ikramı

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İskele Belediyesi, “Muharrem Ayı” münasebetiyle bugün aşure dağıttı. İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde kazanlarda pişirilen aşure, ücretsiz olarak halka dağıtıldı.

İskele Belediyesi'nden halka aşure ikramı
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 Etkinliğine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da katıldı.  Yaklaşık 150 kişilik aşure İskele Belediyesi Kültür Evi’nin etrafında yaşayan kişilere ve Kültür Evi’ne gelenlere ücretsiz ikram edildi. 


SADIKOĞLU: “PAYLAŞTIKÇA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
İskele Belediyesi olarak sosyal ve kültürel değerlere önem verdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bolluk ve bereketin simgesi olan aşurenin Kıbrıs Türk toplumu için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. “Paylaştıkça var olmaya devam edeceğiz” diyen Sadıkoğlu, aşurenin birbirinden farklı tatların bir araya gelerek yapıldığını, İskele’nin de farklı kültürlerden insanlara ev sahipliği yaptığını kaydetti.


 

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