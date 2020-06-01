İnsanlık ölmemiş dedirtti

Emeklilik maaşını alarak içine koyduğu cüzdanını Boğaziçi köyü park alanında düşüren Hikmet Anadol’un cüzdanını köylüsü İlknur Tekin bulması sonrasında hemen polise haber vererek para dolu cüzdanı sahibinin oğluna teslim etti ve yaptığı bu hareketle ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti

Ülkemizin Mesarya bölgesi köylerinden İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi köyünde bugün yaşanan bir olay adeta ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti.

Boğaziçi köyünde yaşamakta olan İlknur – Serkan Tekin çifti bugün akşamüzeri köylerindeki Boğaziçi Parkı’nda yürüyüş yaptıkları sırada İlknur Tekin içi para dolu cüzdan buldu. Bunun üzerine eşiyle birlikte hemen polisi arayan Tekin çifti içinde 2845 TL para olan bir cüzdan bulduklarını bildirdi.

Bu sırada cüzdanın sahibi olan köylüleri yaşlı amca Hikmet Anadol’un oğlu Sami Anadol polise ulaşarak babasının bugün içinde bankadan almış olduğu yaşlılık maaşının bulunduğu cüzdanını kaybettiğini polise bildirdiği belirtildi.

Bunun üzerine polisin hemen Tekin çiftine ulaşarak cüzdanın sahibinin köylüleri Hikmet Anadol’a ait olduğunu söyleyerek cüzdanı ona teslim etmelerini istedi.

Tekin çifti de cüzdanı hemen Hikmet Anadol’a teslim etmek için evine gittiler. Ancak Hikmet Anadol’un Alzehmeir hastası olduğu için uyuduğundan dolayı cüzdanı oğlu Sami Anadol’a teslim ettiler.

Burada teşekkürlerini dile getiren Sami Anadol “Bu güzel hareketinden dolayı İlknur hanıma çok teşekkür ederim. Babamın aldığı maaşını koyduğu cüzdanı bularak hiç tereddütsüz polisi arayıp bize getirmeleri bize bir kez daha ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti” diyerek teşekkürlerini yineledi. İlknur Tekin ise, hak edilmemiş paranın hiçbir zaman faydası olmayacağını bilerek yaşadıklarını söyleyerek her zaman iyilik yapanın iyilik bulacağına inandıklarını ifade etti.