İncirli Mağara'nın iklimi araştırılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Geçitkale Belediyesi işbirliği İle İncirli Mağarada bilimsel çalışmalar yürütülüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi, Fransa Savoy Üniversitesi, Nice Sophia-Antipolis Üniversitesi ve Mağara Meraklıları Derneği ve Geçitkale Belediyesi İşbirliği ile birlikte İncirli Mağarası’nda yürütülen bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, mağaranın ikliminin araştırılmasına yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarla, mağara ortamının özellikleri, mağara canlılarının araştırılması ve korunmasının yanında, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çevredeki fayların faaliyetleri ile ilgili sinyaller de izlenecek. Mağaranın iklimsel verilerinin kaydedilmesi için ise Bernard Laplaud tarafından 30 dakikada bir kayıt yapan veri toplayıcı dizayn edildi.

Mağaranın, Bölgedeki Suyun Tahliyesinde Rol Aldığı İle İlgili Kuvvetli Kanıtlar Var

Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezinden Prof. Dr. Salih Gücel yürütülen çalışmalarla ilgili verdiği bilgide, mağara ortamının özellikleri ve mağara canlılarının araştırılması, korunması çalışmalarına ekip olarak devam edildiğini, bunun yanında Mağaranın ve ziyaretçilerin korunması ile ilgili çalışmaların da beraber yürütüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Gücel, çözünme ve birikme olayları neticesinde oluşumu 9-6 milyon yıl öncesine dayanan mağaranın, yapısı itibarı ile bölgedeki suyun tahliyesinde rol aldığı ile ilgili kuvvetli kanıtların var olduğu ifade etti. Prof. Dr. Gücel, “Dünya üzerinde turizme açılmış yegane alçıtaşı mağarası olan İncirli Mağara, alçıtaşı (jips) oluşumlu İpsaro Tepesi üzerinde bulunan ve ülkeye gelen turistler tarafından sıkça ziyaret edilen doğal zenginlikleri olan mağaraların en önemlilerinden biridir. Tipik olarak alçıtaşından meydana gelen mağara, adını girişindeki incir ağacından alıyor. Duvarlarında karnabahar şeklinde oluşumları olan bu mağara, yıl boyunca 18-19 derece sabit bir sıcaklığa sahip olması nedeniyle kışın sıcak yazın serin hissettiren bir ortama sahiptir” dedi.

Hasan Öztaş; "Çınarlı Köyü, Turistik ve Tarihi Mirası İncirli Mağara Gibi Bir Değere Sahip…”

Çınarlı köyünün yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği tek turistik ve tarihi mirası İncirli Mağara'sı gibi bir değere sahip olduğunu belirten Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş mağara hakkında yaptığı açıklamada, İncirli Mağara'sına gelen ziyaretçiler için çevre düzenlemesi, oturma grubu, kafeterya, tuvaletler, Mağaraya girişlerini kolaylaştırmak için ahşap merdivenler yaptıklarından söz etti.

Çınarlı Köyünün konumu, coğrafyası, temiz havası ve bölgenin tek tarihi mirasının içerisinde barındırdığı en güzel Türk Köylerinden biri olduğunu ifade eden Öztaş, Çınarlı halkının sıcakkanlı ve güler yüzlü olduğunu, doğal ve kültürel lezzetleriyle kültürel mirası koruduğunu anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mağaracılıkla İlgili Bilimsel Verileri ortaya Çıkaracak…

KKTC'nin tek alçı taşı mağarası İncirli Mağarası için Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi ile yürüttükleri ortak çalışmalardan bahseden Öztaş, “Mağara iklimi, mağara ortamının özellikleri, mağara canlıları ile ilgili verileri toplayıp koruyarak, İncirli Mağara’nın layık olduğu şekilde değer bulması için çalışıyoruz. Ülkemizde mağara canlıları üzerine bilimsel çalışma yok sayılacak kadar azdır. Yakın Doğu Üniversitesinin ülkemizin önemli değerlerinden olan İncirli Mağara’nın verilerinin ortaya çıkması için yürüttüğü bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerin sistematik bir şekilde arşivlenmesi çok önemli ve gereklidir. Bu veriler daha sonra yapılacak bilimsel çalışmalar için hem yardımcı olacak hem de daha fazla bilimsel çalışma yapılmasına olanak sağlayacaktır” şeklinde konuştu.