İlk numara Kuzey Kıbrıs Turkcell’e taşındı

Numara taşıma dönemindeki ilk geçiş Kuzey Kıbrıs Turkcell yönüne gerçekleşti. Numarasını taşıyan ilk kişi olan Süleyman Dede Kuzey Kıbrıs Turkcell üzerinden konuşmaya başladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell uzun zamandır beklediği ve büyük bir heyecanla karşıladığı numara taşıma dönemindeki ilk geçiş işlemini gerçekleştirdi. Ülkemizde numarasını taşıyan ilk kişi Süleyman Dede oldu. Süleyman Dede numarasını Kuzey Kıbrıs Turkcell yönüne taşıdı.

22 Ocak günü devreye alınan uygulamayla yıllardır kullandığı numarasını değiştirmek istemediğinden geçiş yapamayan kişiler Turkcell’in hizmet kalitesiyle tanışmaya başladı.

“YILLARDIR BU KALİTEYLE BULUŞMAYI BEKLİYORDUM”

Kuzey Kıbrıs Turkcell,Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından 22 Ocak’ta devreye alınan numara taşıma döneminin ilk geçiş işlemini gerçekleştirdi. Numaraların kodlarıyla birlikte değişmeden farklı operatöre taşınabildiği uygulama ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ülkede bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Devreye alınan uygulama ile teknik olarak verilen en kısa süre içerisinde Süleyman Dede’nin hattı Kuzey Kıbrıs Turkcell’e taşındı. Numarası değişmeden Kuzey Kıbrıs Turkcell’e taşınan Süleyman Dede Turkcell kalitesi ve avantajlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Dede taşıma işleminin çok kolay yapıldığını vurguladığı açıklamasına şöyle devam etti: “Turkcell’isürekli takip ediyor, paket avantajlarını görüyor, geçiş yapmak istiyordum. Fakat numaram herkes tarafından bilindiğinden numaramı değiştirmek istemiyordum. Yıllardır bunun için bekliyordum. Nihayet sonunda bu dönemin başlayacağını duyunca hemen başvuruda bulundum. Çok hızlı bir geçiş işlemi gerçekleşti ve 3 gün içerisinde hiçbir zorluk yaşamadan Turkcell’e geçtim. Aranarak Turkcell tarafından tebrik edildiğim ve geçişi ilk yapan kişi olduğumu öğrendiğimde son derece mutlu oldum, bu uygulamanın herkese ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”

“GEÇİŞLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Ülkemizde numara taşıma sürecine alt yapısını en hızlı şekilde hazırlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’de uygulamanın ilk heyecanı da yaşandı. Kuzey Kıbrıs Turkcell başlayan uygulamada numara taşıma işlemi ile Turkcell üzerinden konuşmaya başlayan ilk müşteri olması nedeniyle Süleyman Dede’yiİletişim Merkezi’nde hediyesiyle karşılayarak tebrik etti. Turkcell,taşımaların devam ettiğini vurgulayaraksürecinTurkcell tarafında tam da istendiği ve beklendiği şekilde teknik herhangi bir sorun olmadan ilerlediğini belirtti. Turkcell açıklamasında, müşteri memnuniyetinin en önemli odakları olduğuna ve verdikleri hizmette çekim gücünün önemine bir kez daha değinerek herkesi bu kaliteli hizmetle tanışmaya ve numaralarını değiştirmeden büyük Turkcell ailesine katılmaya davet etti.