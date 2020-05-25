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"Her koşulda yaşlı ve hastalarımızın yanında olmalıyız"

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"Her koşulda yaşlı ve hastalarımızın yanında olmalıyız"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre; Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan’ın, Yönetim Kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile birlikte Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere, çeşitli hastaneleri ziyaret ederek, yaşlıların ve hastaların bayramını kutladığı belirtildi.

Zor durumda kalanlara yardım etmek insani görevimizdir…

Koronavirüs nedeniyle bayramda aile büyüklerine, dostlara, akrabalara eskisi gibi sarılmanın mümkün olmamasına rağmen, koruma tedbirlerine uyarak bayramlaşmanın, hal hatır sormanın çok daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Savaşan, “maddi ve manevi olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte zor durumda kalanlara elimizden geldiğince yardım etmek ve varlığımızı her anlamda hissettirmek hepimizin insani görevidir” dedi.

Yaşlılar konseyin ziyaretinden memnun oldu…

Yaşlıların gerek bayramlarda gerekse de çeşitli vesilelerle kendilerini her zaman hatırlayan ve ziyaret eden Sağlık Turizmi Konseyi yetkililerine teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, Savaşan’ınkoronavirüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarının, güvenlik güçleri mensupları ile diğer bütün görevlilerin, Kıbrıs Türk Halkı’nın, Türk Milleti’nin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladığına yer verildi.

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