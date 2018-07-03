Hava-Sen'den KTHY çalışanlarına tazminat talebi

Hava-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, KTHY Genel Müdürlük binasının Maliye Bakanlığı tarafından 3 milyon 678 bin Sterline satın alındığı hatırlatılarak, ihale şartnamesinin; ödemenin % 10’luk kısmının satışın gerçekleştirildiği anda, geri kalanının ise 15 gün içerisinde tamamlanmasını öngördüğünü, bu sürenin 4 gün sonra sona ereceği vurgulandı.
Tüm eski KTHY çalışanlarının 8 yıldır beklenti içerisinde olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Satıştan elde edilecek gelirle Vakıflar Bankası’na olan 2 milyon 750 bin Türk Lirası ipotek ödendikten sonra, yasanın emrettiği gibi mahkeme tarafından kayıt altına alınan tazminatların ödenmesine müteakip emekliye çıkan arkadaşlarımızın İhtiyat Sandıklarının tamamlanması ve geriye kalan paranın Şirketler Mukayyitliği’nde faizde tutulması ve emekliye çıkacak arkadaşlarımızın yatırımlarının tamamlanmasının sorunun kökten çözülmesine olanak sağlayacağını belirtir, tüm yetkililerin konuya hassasiyetle yaklaşmasını bekler, saygılar sunarız”.
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