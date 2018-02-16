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"Hatalı kimlik tespiti Kayıp Şahıslar Komitesi'nce yapılmadı"

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"Hatalı kimlik tespiti Kayıp Şahıslar Komitesi'nce yapılmadı"
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Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK),  Güney Kıbrıs’ta  kayıp bulma çalışmaları kapsamında  yapılan hatalı kimlik tespitlerinin kendileri tarafından yürütülen bir çalışma neticesinde gerçekleşmediğini vurguladı.
Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, basında bugün,  2005 yılında Kıbrıslı Rum otoritelerinin Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü ve İnsan Hakları Doktorları Örgütü’yle iş birliği içinde yürütülen çalışmalar neticesinde  2 Kıbrıslı Rum’un kalıntılarının yanlış kimliklendirildiği yönünde haberlerin yer aldığı ifade edildi.
Bir medya kuruluşunun haberi verirken yanlışlıkla Kayıp Şahıslar Komitesi Laboratuvarı’nın fotoğrafını kullandığı kaydedilen açıklamada, yanlış kimliklendirmeyle ilgili çalışmaların Komite tarafından yürütülmediği, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından 2006 yılında başlatılan kayıpların yerinin tespiti, kazı ve kimliklendirme çalışmalarından önce Kıbrıslı Rum otoriteler tarafından yürütülen programın bir parçası olduğu belirtildi.
Açıklamada, yanlış kimliklendirmelerin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin   bu iki kişiye ait doğru kalıntılar üzerinde yaptığı son kazı ve kimliklendirme çalışması neticesinde ortaya çıktığı da  kaydedildi.

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