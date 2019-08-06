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Haspolat’taki yangın Lefkoşa’yı elektriksiz bıraktı

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Haspolat Sanayi Bölgesi’ndeki bir arazide dün yangın çıktı. Yangın nedeniyle Lefkoşa’da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı

Haspolat’taki yangın Lefkoşa’yı elektriksiz bıraktı
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Haspolat Sanayi Bölgesi’ndeki hurdalık arkasında bir arazide saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Lefkoşa’da geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait yüksek gerilim iletim hatlarının korumaları devreye girerek hattı enerjisiz bıraktı. Buna bağlı olarak Lefkoşa Trafo Merkezi, Meriç Trafo Merkezi, Haspolat Trafo Merkezi ve Ecvet Yusuf Yük Tevzi ile Gönyeli Yük Tevzi Merkez’leri devre dışı kaldı.

Çıkan yangın sonucu yaklaşık 15 dönümlük alandaki kuru otların yanı  sıra, 10 adet çam ve 70 adet akasya ağacı ile Kerim Özyağ'a ait 25 adet rulo balya ve 5 dönüm anız yanarak zarar gördü. 

Yangına, polis itfaiye, sivil savunma,  Orman Dairesi ekipleri ile Değirmenlik Belediyesine ait su tankeri ve bölge halkı iş makineleri ile müdahale etti. 

 

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