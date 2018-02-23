Hafta sonu için plan yapanlar dikkat

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede hafta sonu ve Pazartesi günü yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 Şubat-2 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Pazartesinden sonra ise hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; zaman zaman kuvvetli , Salı gün ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.