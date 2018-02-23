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Hafta sonu için plan yapanlar dikkat

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Hafta sonu için plan yapanlar dikkat
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 Meteoroloji Dairesi,  alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede hafta sonu ve Pazartesi günü  yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 Şubat-2 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Pazartesinden sonra ise hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; zaman zaman kuvvetli , Salı gün ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

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