Gündem, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’ydı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün sağlıkta yetkili meslek örgütü ve sendikalarla bir araya gelerek Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ile ilgili görüşlerini dinledi

Onayına sunulan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ile ilgili değerlendirmesini 2 Ocak’a kadar tamamlayacak olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün sağlıkta yetkili meslek örgütü ve sendikalarla bir araya gelerek, tarafların yasa konusundaki görüşlerini dinledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tabipler Odası (KTTO) ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) yetkilileri ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği (SÇHB) heyetleri Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerini Akıncı’ya aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, onayına gönderilen söz konusu yasayla ilgili değerlendirmesini 2 Ocak’a kadar tamamlayacağını kaydederek, hukuk çerçevesinde gereğini yapacağını ifade etti.

Söz konusu yasaya ilişkin değişiklikler, 18 Aralık’ta Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilerek Cumhurbaşkanı Akıncı’nın onayına sunulmuştu.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, POLİS YASASI İLE ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ YASASI’NI İMZALADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasası’nı, yürürlüğe girmek üzere imzaladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin 18 Aralık 2017 tarihli 96’ncı oturumunda görüşülerek oybirliği ile onayına gönderilen Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasası ile, aynı birleşimde oy çokluğuyla kabul edilen ve onayına gönderilen Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’nı yürürlüğe girmek üzere imzaladı” ifadelerine yer verildi.