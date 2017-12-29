banner107
banner69
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
21 0
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
135 0
 
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
31 0
23 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
48 0
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
126 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
22 0
banner108

Gündem, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’ydı

banner27

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün sağlıkta yetkili meslek örgütü ve sendikalarla bir araya gelerek Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ile ilgili görüşlerini dinledi

banner109
Gündem, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’ydı
banner87

Onayına sunulan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ile ilgili değerlendirmesini 2 Ocak’a kadar tamamlayacak olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün sağlıkta yetkili meslek örgütü ve sendikalarla bir araya gelerek,  tarafların yasa konusundaki görüşlerini dinledi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tabipler Odası (KTTO) ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) yetkilileri ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği (SÇHB) heyetleri Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerini Akıncı’ya aktardı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, onayına gönderilen söz konusu yasayla ilgili değerlendirmesini 2 Ocak’a kadar tamamlayacağını kaydederek, hukuk çerçevesinde gereğini yapacağını ifade etti. 
Söz konusu yasaya ilişkin değişiklikler, 18 Aralık’ta Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilerek Cumhurbaşkanı Akıncı’nın onayına sunulmuştu. 
CUMHURBAŞKANI AKINCI, POLİS YASASI İLE ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ YASASI’NI İMZALADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası ile  Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasası’nı, yürürlüğe girmek üzere imzaladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin 18 Aralık 2017 tarihli 96’ncı oturumunda görüşülerek oybirliği ile onayına gönderilen Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasası ile, aynı birleşimde oy çokluğuyla kabul edilen ve onayına gönderilen Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’nı yürürlüğe girmek üzere imzaladı” ifadelerine yer verildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.