Girne'de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere 1.5 saat elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, sabah 10.00-11.30 saatleri arasında uygulanacak kesintiden Karşıyaka, Karşıyaka'nın sahil kesimleri, İslam Kampı bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası bölgesi, kahvehaneler ve Şirinyalı bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka dağ kısmı ve su pompası, yağ değirmeni bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı etkilenecek.