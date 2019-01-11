Girne Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı

Girne Belediyesi, vatandaşların, sokak hayvanlarına karşı bu soğuk kış günlerinde daha duyarlı olmasını istedi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, sahipsiz sokak hayvanlarından özel bakıma ihtiyacı olanların veteriner bakımları ve rehabilitasyonlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Sahipli köpeklerin yıllık ruhsat yenileme ile ilgili resmi kayıtlarının yapılması yönünde de tüm Belediye sakinlerine çağrıda bulunulan açıklamada, Girne kent genelinde sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmaların yoğun bir biçimde devam ettiği kaydedildi.

Girne Belediyesi’nin sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleriyle de işbirliğini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Girne Belediyesi’nin sahipli köpeklerin yıllık ruhsat yenileme ile ilgili resmi kayıtlarının yapılması yönünde de tüm Belediye sakinlerine çağrıda bulunuldu.

SOYEL: “ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR”

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, tüm hayvanların iyi bir refah düzeyinde hayat sürmelerinin, en temel yaşamsal hakları olduğunu, Köpek Kayıt Tüzüğü ve Hayvan Refahı Yasasının verdiği yetkilerin etkin bir şekilde kullanılması için çaba harcadıklarını dile getirdi.

Köpeklerin kayıt altına alınması zorunluluğu ile ilgili bakıcılarının yazılı ihbarlarla bilgilendirildiği ve takip edildiği bir sistem kurulduğunu vurgulayan Soyel, sokaktaki kimsesiz hayvanlar için uzun bir süredir çalışmalar yapan belediye ekiplerinin özellikle şu soğuk kış günlerinde mama ve sıcak yuva desteği sağlama yanında kısırlaştırma, veteriner kontrolü ve gerektiğinde tedavi ve rehabilitasyonları konularında yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.

GÜNGÖRDÜ: “KÖPEKLERIMIZIN RUHSATLARININ YENİLENMESİ ŞART”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, hayvanların günlük hayatın önemli parçası olduğunu, evlerde beslenen köpeklerin veteriner kontrollerinin ve tüm ihtiyaçlarının sağlanması yanında her yıl Belediyenin Sağlık Şubesinden de ruhsatlarının yenilenmesinin sağlanmasının şart olduğunu söyledi.

Güngördü, köpeklerin bakım ve yaşam ihtiyaçlarının her anlamda karşılanarak kayıt altında olması yanında kısırlaştırılarak nüfusunun kontrol altında tutulması yoluyla, uzun vadede sokaktaki başıboş hayvan sayısının azaltılmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Belediye olarak sahipsiz köpekler için 2017 yılında hizmete açtıkları Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngördü, hayvan severlerin burayı ziyaret ederek katkı koyabileceklerini ifade etti.

“VATANDAŞLARIN DA DESTEĞİ ÖNEMLİ”

Güngördü, konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Sokakta yaşayan hayvanların soğuk hava koşullarında verdikleri yaşam mücadelesinde Belediye olarak sorumluğumuz gereği; onlara barınabilecekleri sıcak ortamlar ve beslenebilecekleri gıdaları sağlamaktayız.

Kentimizde sokak hayvanları konusunda duyarlı vatandaşlarımız ve esnafla da işbirliği yaparak; şu an mevcutta 5 ayrı noktada (Pascucci Café karşısı 2 yuva, Kordonboyu 3 yuva, Belediye Parkları 3 yuva, Öğretmenevi önü 1 yuva, Polo Garaj Mağazası arkası 1 yuva ) 10 tane köpek barınağı yuvası; ve 4 noktada da düzenli mama takviyesi yapılan besleme noktaları oluşturmuş bulunmaktayız. Ekiplerimizin de düzenli gözetiminde olan bu noktaları vatandaşlarımızın da koruması ve gözetmesi sürdürülebilir bir çalışma i