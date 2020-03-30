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Geçitkale Belediyesi'nden bankalarda oluşacak yoğunluk için tedbirler

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Geçitkale Belediyesi'nden bankalarda oluşacak yoğunluk için tedbirler

Ülkemizin kırsal kesim belediyelerinden Geçitkale Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu bağlamada bugün sabahtan itibaren Geçitkale’deki banka şubelerinde ödemelerin yapılacağı göz önünde bulundurularak oluşacak yoğunluk nedeniyle bazı önlemler alan Geçitkale Belediyesi kolluk ekipleri vatandaşların sağlığı için bazı uygulamalar yaptı.

Bu konuyla ilgili Geçitkale Belediyesi’nden şu açıklama yapıldı:

“Aybaşı olması münasebetiyle, Geçitkale Kasaba’sındaki Banka Şubelerimizde, her ay başı olduğu gibi, yoğunluk yaşanacağı aşikardı. Özellikle emeklilerin katılımı ile oluşan yoğunluk, yüksek risk grubundaki vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Bu yoğunluğu göz önünde bulundurarak, Belediye Başkanımız Hasan Öztaş’ın da katılımıyla, Geçitkale Belediyesi kolluk görevlileri, sabahın erken saatlerinden itibaren, yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

Bu tedbirler kapsamında, vatandaşlarımıza maske ve eldiven dağıtılarak, dezenfekten kullanma zorunluluğu getirildi. Bu kurallara uymayan vatandaşlarımız uyarıldı.

Bununla birlikte kolluk görevlilerimizce, sıra numaraları alınan vatandaşlarımızın, sağlıklarını emniyet altına alma adına, kasaba meydanında, makul mesafeler ayarlanarak, oturarak beklemeleri sağlandı.

Banka işlemi sırası gelen vatandaşlarımız, banka şubelerimize tek tek alınıp, banka islemlerini yapmaları sağlandı.”

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