Fırat Ataser’e tepki yağdı

İngiltere’den bugün günün ilk saatlerinde adaya gelen öğrencilerin Dikmen’deki öğrenci yurduna yerleştirilmeleri sonrasında öğrencilerin koşulları beğenmemesi ile Alsancak’taki Riverside Otel’e yerleştirilmesi Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser tarafından tepkiyle karşılanınca halktan Fırat Ataser’e adeta çığ gibi tepki yağdı.

Halktan sosyal medyada yapılan tepkiler şöyle:

“ALSANCAK BELEDİYE BAŞKANI , FIRAT ATASER, SENİ VE SENİN GİBİ DÜŞÜNENLERİ ŞİDDETLİ KINIYORUZ .(LONDRADAN GELEN PIRIL PIRIL GENÇLERİMİZİ RİSK OLDUĞU İÇİN RIVER SIDE HOTELE GİRİŞLERİNE İZİN VERMEDİ .YAZIKLAR OLSUNNNN”

“Firat Ataseri hayretler icinde izledim. Bu cocuklar için icinden gecenler, dusunduklerin kendisin beyninin icinde mevcut,”

“Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'in saçma, "çocukları burada istemeyiz" çağrısı SEN BU TOPLUMUN YUZ KARASISIN SEN BUNCA INSANIN VERMIS OLDUGU EMEGI GORMEZDEN GELEN KORKAK PISIRIK BIR ADAMSIN SEN GERCEKTEN BU TOPLUMUN YUZ KARASISIN YAZIKLAR OLSUN SANA”