Fidan satışı başlıyor

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, fidan satışına yarın başlanacağını duyurdu.



Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, halkın yoğun ilgisi ile artan fidan taleplerini karşılamak amacıyla ülkede adaptasyonu ve verimi yapılan denemelerle ispatlanmış çeşitlerin yarın itibariyle satışına başlanacağı belirtildi.



Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa - Güzelyurt ve Türkmenköy fidanlıklarından, satışa hazır hale gelen narenciye, incir, nar, dut, asma, gül çeşitleri ve çeşitli süs bitkilerinin temin edebileceği kaydedildi.



Açıklamada, ayrıntılı bilginin, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Lefkoşa Fidanlık 0392 2279429, Güzelyurt 0392 7142118 ve Türkmenköy Fidanlığından 0392 3778156 numaralı telefonlardan alınabileceği belirtildi.

