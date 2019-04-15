banner255
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
74 0
Tehlike geliyorum diyor
Tehlike geliyorum diyor
39 0
 
Doğan, Hisarda alt üst oldu
Doğan, Hisarda alt üst oldu
73 0
Ruso ruhu geri geldi
Ruso ruhu geri geldi
190 0
Yeşilova aldı başını gidiyor
Yeşilova aldı başını gidiyor
104 0
Laktozsuz Süt Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Laktozsuz Süt Hakkında Bilmeniz Gerekenler
11 0
Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE
Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE
20 0
banner82

Fidan satışı başlıyor

banner27

banner262
Fidan satışı başlıyor
banner267

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, fidan satışına yarın başlanacağını duyurdu.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, halkın yoğun ilgisi ile artan fidan taleplerini karşılamak amacıyla ülkede adaptasyonu ve verimi yapılan denemelerle ispatlanmış çeşitlerin yarın itibariyle satışına başlanacağı belirtildi.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa - Güzelyurt ve Türkmenköy fidanlıklarından, satışa hazır hale gelen narenciye, incir, nar, dut, asma, gül çeşitleri ve çeşitli süs bitkilerinin temin edebileceği kaydedildi. 

Açıklamada, ayrıntılı bilginin, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Lefkoşa Fidanlık 0392 2279429, Güzelyurt 0392 7142118 ve Türkmenköy Fidanlığından 0392 3778156 numaralı telefonlardan alınabileceği belirtildi.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.