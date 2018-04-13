banner107
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
37 0
12 0
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
119 0
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
16 0
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
28 0
Hangisine yanalım
Hangisine yanalım
232 0
Liverpool, City’e şans tanımadı
Liverpool, City’e şans tanımadı
32 0
1. Lig'de heyecan fırtınası
1. Lig'de heyecan fırtınası
359 0
banner82
banner147

Evkaf’ın 62’nci gurur yılı

banner27

Liderimiz Dr. Küçük’ün eşsiz mücadelesi sonucunda Evkaf’ın İngiliz Sömürge yönetimi tarafından Kıbrıs Türklerine devrinin 62’nci yıldönümü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 447’nci yıldönümü, bugün törenlerle kutlanacak

Evkaf’ın 62’nci gurur yılı
banner137

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 447. yıldönümü ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün mücadeleleri sonucu Vakıflar İdaresi’nin İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 62. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Vakıfların İngiltere’den Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 62. yılı anısına bugün saat 09.00’da Vakıflar İdaresi’nin merkez binasında tören düzenlenecek.

Ardından, saat 09.30’da Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine Kıbrıs Vakıflar İdaresi adına çelenk konulacak. Saat 12.00’de her bölgeden bazı camilerde mevlit ve Kuran-ı Kerim okutulacak.

14 Nisan Cumartesi günü, Taşkınköy’deki Dr Fazıl Küçük parkında “İyilik Festivali” yapılacak. Festival saat 14.00’ten 22.00’ye kadar devam edecek.

Alternatif bir rota “Vakıf Şehir: Lefkoşa” yürüyüş etkinliği de 15 Nisan Pazar günü saat 10.30’da Girne Kapısı’nda yapılacak.

İyilik Festivali 21 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de de Yeni Erenköy Açık Pazar alanında yer alacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.