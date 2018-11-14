Eski Girne Hastanesi için ihaleye çıkıldı

Sağlık Bakanlığı, eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin Bakım ve Tedavi Merkezi’ne dönüştürülmesi için ihaleye çıktığını duyurdu.

Akçiçek Hastanesi’nin 50 yataklı bir bakım ve tedavi merkezine dönüştürülmesine ve 15 yıllığına işletilmesine yönelik hazırlanan ve komisyonuna sevk edilen ihale dosyalarının son satın alma tarihi 27 Kasım. Teklifler, Merkezi İhale Komisyonu’nun 28 Kasım’daki toplantısında değerlendirilecek.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“İngiliz Dönemi’ne ait kamu yapılarından olup 1995 yılına kadar Girne bölgesine hastane olarak hizmet veren eski Dr. Girne Akçiçek Hastanesi’nin atıl durumdan kurtarılıp buraya fonksiyon kazandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Sağlık Bakanlığı yaklaşık 1.400 metrekare kapalı alana sahip, sarı taştan inşa edilmiş eski Girne Akçiçek Hastanesi’nin restorasyonunun yapılıp 50 yataklı bir bakım ve tedavi merkezine dönüştürülmesi ve 15 yıllığına işletilmesine yönelik hazırlamış olduğu ihale Komisyonu’na sevk etmiş ve ihalenin duyurusu gerçekleştirilmiştir.

İhale dosyalarının son satın alma tarihi 27 Kasım 2018 Salı günü olup, gelen teklifler ise Merkezi İhale Komisyonu’nun 28 Kasım 2018 Çarşamba günkü toplantısında değerlendirilip ihalenin neticelendirilmesi hedeflenmektedir.”