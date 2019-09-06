 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
8 0
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
7 0
 
Bu nasıl bir yükleyiş?
Bu nasıl bir yükleyiş?
20 0
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
8 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
17 0
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
59 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
26 0
banner82

Eski dostlar, hasret giderdiler

banner27

Atatürk Öğretmen Kolejinin, 1999 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 20. yılında b ir araya gelerek, özlem giderdiler.

Eski dostlar, hasret giderdiler
banner267

 

Ülkenin farklı yerlerinki okullarda başarıyla öğretmenlik yapan Atatürk Öğretmen Koleji 1999 yılı mezunları, Lefkoşa'daki bir restorantta toplanarak, birlikte yemek yediler. Yemek boyunca koyu sohbetler yapılırken, sohbetlerde öğrencilik yılları hatıraları bol bol anlatıldı.

Kahkahanın hakim olduğu yemeğin sonunda 20. yıl pastası kesilirken, fotoğraf çekimi ile buluşma sonlandı.

20 yıllık öğretmenler kısa süre sonrası başlayacak olan eğitim - öğretim yılının,en az sorunla başlayıp, güzel geçmesini temenni ettiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.