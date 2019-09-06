Eski dostlar, hasret giderdiler

Ülkenin farklı yerlerinki okullarda başarıyla öğretmenlik yapan Atatürk Öğretmen Koleji 1999 yılı mezunları, Lefkoşa'daki bir restorantta toplanarak, birlikte yemek yediler. Yemek boyunca koyu sohbetler yapılırken, sohbetlerde öğrencilik yılları hatıraları bol bol anlatıldı.
Kahkahanın hakim olduğu yemeğin sonunda 20. yıl pastası kesilirken, fotoğraf çekimi ile buluşma sonlandı.
20 yıllık öğretmenler kısa süre sonrası başlayacak olan eğitim - öğretim yılının,en az sorunla başlayıp, güzel geçmesini temenni ettiler.