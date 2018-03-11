Erken veda, herkesi ağlattı

Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren DAÜ Döner Sermaye Birimi Müdürü 42 yaşındaki Fırat Çırak son yolculuğuna uğurlandı

Mağusa’da geçtiğimiz sabah evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden DAÜ Döner Sermaye Birimi Müdürü 42 yaşındaki Fırat Çırak dün son yolculuğuna uğurlandı.

Çırak için DAÜ rektörlüğü önünde dün cenaze töreni düzenlendi.

Törende gözyaşları sel oldu. Çırak’ın ailesi ve sevenleri, bu erken vedaya bir türlü inanmak istemedi.

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Fırat Çırak’ta gördüğü çalışma azmini ve şevkini gözleri dolarak dile getirirken “O hep yanımızda DAÜ de olacaktır” dedi.

DAÜ’deki törende başta ailesi olmak üzere hemen hemen tüm katılanlar ya ağladı ya da gözleri dolu dolu bu töreni izlediler.

DAÜ deki törenin ardından cenaze Lala Mustafa Paşa camine götürüldü. Cami avlusunun ve dışının dolup taşdığı bir cenaze namazı kılındı ve Çırak

Gazimağusa Kabristanlığına götürülüp göz yaşları arasında defnedildi.