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“Erişkin Aşılama Programı” oluşturuldu

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“Erişkin Aşılama Programı” oluşturuldu
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) “Erişkin Aşılama Programı” oluşturdu. 
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, KTTB’nin toplum sağlığı konusundaki çalışmalara her zaman öncelik verdiğini dile getirdi. 
“İnsan sağlığını korumak, hastalıkları tedavi etmekten daha akılcı ve çağdaş bir yöntemdir ayrıca daha ekonomiktir” diyen Gürkut, aşıların koruyucu sağlık hizmetleri arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. 
Gürkut şöyle devam etti:
“Bu noktadan hareketle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Sorumlusu Dr. Emre Vudalı öncülüğünde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyelerimiz arasından infeksiyon hastalıkları uzmanı hekimlerimiz Selin Bardak Özcem, Zafer Erdoğmuş, Hakan Evren, Emine Evren, Nedim Çakır, Kaya Süer’den oluşan Enfeksiyon Çalışma Grubumuz bilimsel, çağdaş veriler ışığında ülkemiz şartlarına uygun ‘Erişkin Aşılama Programını’ oluşturmuştur. 
Bugüne kadar ülkemizde erişkin aşılama programı oluşturulmamış ve uygulanmamıştır. Toplumumuzun sağlığını koruma anlamında çok önemli bir yer tutacak olan erişkin aşılama programının hayat bulması için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Emre Vudalı ve Dr. Elşen Mülazimoğlu ile Enfeksiyon Çalışma Grubu üyesi Dr. Selin Bardak Özcem, dün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Temel Sağlık Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa’yı ziyaret ederek, hazırlanan programın içeriği, önemi ve uygulanma şekli ile ilgili bilgi vermiş ve ilgili dosyayı sunmuştur. 
Görüşmede sağlıkla ilgili gündemdeki konulara da değinilmiş Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile Sağlık Bakanlığı’nın sağlığın geliştirilmesi amacıyla ortak çalışma alanları irdelenmiştir.”

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