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Erenköy’de 8 Ağustos’ta düzenlenecek törenlere gitmek isteyenlerden başvuru kabul ediliyor

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Erenköy’de 8 Ağustos’ta düzenlenecek törenlere gitmek isteyenlerden başvuru kabul ediliyor
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Erenköy’de 8 Ağustos’ta düzenlenecek “1964 Erenköy Şehitlerini Anma Töreni”ne katılmak isteyenlerden başvuru kabul ediliyor.
Erenköy Mücahitler Cemiyeti, anma törenine katılacak vatandaşların ulaşım ve her türlü ihtiyaçlarının cemiyet tarafından karşılanacağını duyurdu.
Cemiyet başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy’e gitmek isteyen vatandaşların, en geç 2 Ağustos’a kadar 0533 864 9464 numaralı telefonu arayarak, kimlik kartlarında yazılı olan isim, soy isim, kimlik kartı numarası ve adreslerini yazdırmalarını istedi.
Söz konusu telefona ulaşılamaması halinde; Lefkoşa bölgesinden 0533 851 2529; Girne bölgesinden 0533 861 1966; Güzelyurt bölgesinden 0533 864 5476 ve Gazimağusa bölgesinden 0542 854 2693 numaralı telefonların da aranabileceğini kaydeden Arıkan, son başvuru tarihinin 2 Ağustos saat 17.00 olduğunu duyurdu.

Etiketler; #Erenköy
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