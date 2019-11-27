Erbaş’ın kitabı, yedinci baskısını yaptı

Girne Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Oral Erbaş’ın, verinin toplanmasını, düzenlenmesini, analiz edilmesini ve yorumlanmasını sağlayan bir disiplin olan istatistik üzerine yazdığı “Olasılık ve İstatistik, Problemler ve Çözümleri” başlıklı kitabı yedinci baskını yaptı.

Girne Üniversitesinden verilen bilgide, 2000 yılında ilk basımı yapılan ve farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin istatistik dersleri için temel kaynak niteliğinde olan kitabın, 12 bölüm ve 639 sayfadan oluşan geniş konu yelpazesi ile yedinci baskının yapıldığı belirtildi.

Konuların yeterince öğrenilmesini sağlamak amacıyla teorik altyapının yanı sıra çok sayıda çözülmüş problemi de barındıran kitapta, İstatistik, Değişken, Ölçme Düzeyleri Verilerin Düzenlenmesi, Grafikler, Merkezsel Eğilim Ölçüleri ve Dağılım Ölçüleri, Permütasyon, Kombinasyon, Basey Kuralı, Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Çeşitleri, Bazı Bilinen Dağılımlar, İki Değişkenli Olasılık Dağılımları, Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Hipotez, Test İstatistiği, Hata Tipleri, Hipotez Testleri, Nokta Tahmin, Aralık Tahmin, Güven Aralığı, Kategorik Veri, Uyum İyiliği Testleri, Bağımsızlık Testi, Homojenlik Testi, İlişki Ölçüleri, Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon, Tek Yönlü Varyans Analizi, Çoklu Karşılaştırmalar, İki Yönlü Varyans Analizi, Rastgele Blok Düzeni gibi konulara değinildi. Kitap ayrıca, öğrencilerin kendilerini kontrol etmesi açısından çok sayıda alıştırma içeriyor.