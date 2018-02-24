En çok yağış Kalkanlı'ya

Daire, KKTC genelinde bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre, son 24 saatte metrekareye Kalkanlı’da 24, Esentepe’de 20, Vadili’de 14, Alayköy’de 11, Beyarmudu’nda 10, Akıncılar ve Kaleburnu’nda 6, Lefkoşa ve Ziyamet’te 5, Girne, Sandallar, Kırıkkale ve Türkeli’nde 4 kilogram yağış düştü. Yağış alan diğer bölgelerde 0.1 ile 3 kilogram arası yağış kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.