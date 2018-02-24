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En çok yağış Kalkanlı'ya

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Meteoroloji Dairesi dün ve bugün sabah 08.00 arasındaki son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 24 kilogramla Kalkanlı’da kaydedildiğini bildirdi.

En çok yağış Kalkanlı'ya
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Daire, KKTC genelinde bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre, son 24 saatte metrekareye Kalkanlı’da 24, Esentepe’de 20, Vadili’de 14, Alayköy’de 11, Beyarmudu’nda 10, Akıncılar ve Kaleburnu’nda 6, Lefkoşa ve Ziyamet’te 5, Girne, Sandallar, Kırıkkale ve Türkeli’nde 4 kilogram yağış düştü. Yağış alan diğer bölgelerde 0.1 ile 3 kilogram arası yağış kaydedildi.

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