En çok yağış İskele'ye

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18 – 19 Nisan tarihlerini kapsayan 24 saatlik süre içerisinde Mehmetcik ve Geçitkale’de 24 Kg/M², İskele’de 15 Kg/M², Mallıdağ ve Yeşilırmak’ta 14 Kg/M², Kantara 11 Kg/M², Tatlısu 9 Kg/M², Gemikonağı ve Gaziveren’de 7 Kg/M², Gönendere 6 Kg/M², Güzelyurt ve Bostancı’da 5 Kg/M², diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 KG/M² arası yağış kaydedildi.
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