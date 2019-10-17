En çok yağış Doğancı'ya düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 15 kg ile Doğancı’da kaydedildiğini bildirdi.
Doğancı’yı, metrekareye 14 kg ile Taşpınar, 12 kg ile Gemikonağı ve 5 kg ile Güzelyurt ile Gaziveren takip etti.
Yeşilırmak ile Kalkanlı’da ise 2 kg/m² yağış ölçüldü.
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