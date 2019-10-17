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En çok yağış Doğancı'ya düştü

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En çok yağış Doğancı'ya düştü
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Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 15 kg ile Doğancı’da kaydedildiğini bildirdi.
Doğancı’yı, metrekareye 14 kg ile Taşpınar, 12 kg ile Gemikonağı ve 5 kg ile Güzelyurt ile Gaziveren takip etti.
Yeşilırmak ile Kalkanlı’da ise 2 kg/m² yağış ölçüldü.

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