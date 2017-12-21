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Elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, Yılmazköy Yüksek Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

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Elektrik kesintisi
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 Kesintinin yapılacağı bölgeler şöyle; Alayköy, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Türkeli, Gürpınar, Yılmazköy ve Serhatköy’de yarın 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak. 
 
 

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