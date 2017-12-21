Elektrik kesintisi

Kesintinin yapılacağı bölgeler şöyle; Alayköy, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Türkeli, Gürpınar, Yılmazköy ve Serhatköy’de yarın 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, Yılmazköy Yüksek Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.
Kesintinin yapılacağı bölgeler şöyle; Alayköy, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Türkeli, Gürpınar, Yılmazköy ve Serhatköy’de yarın 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.