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Elektrik kesintilerine dikkat

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Kıb-Tek'den yapılan açıklamaya göre yarın ülke genelinde bazı yerlerde 09:00 ile 14:00 saatleri arasında 5 saatlik bir kesinti olacağı bildirildi

Elektrik kesintilerine dikkat
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesislerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı açıklandı.


Ayrıca, Dikmen bölgesinde, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, St. Hilarion Bölgesi, GKK Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale’nin de elektrik enerjisinin 5 saat süreyle kesik olacağı bildirildi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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