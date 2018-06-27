Elektrik kesintilerine dikkat

Kıb-Tek'den yapılan açıklamaya göre yarın ülke genelinde bazı yerlerde 09:00 ile 14:00 saatleri arasında 5 saatlik bir kesinti olacağı bildirildi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesislerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı açıklandı.

Ayrıca, Dikmen bölgesinde, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, St. Hilarion Bölgesi, GKK Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale’nin de elektrik enerjisinin 5 saat süreyle kesik olacağı bildirildi. Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.