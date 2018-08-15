“Ekonomik yapı son derece çarpık”

Başbakan Erhürman, içinde bulunulan ekonomik yapının son derece çarpık olduğunu söyledi

Meclis’in olağanüstü birleşiminde son konuşmayı yapan Başbakan Tufan Erhürman, ekonomik sorunların aşılmasına yönelik önerilere bundan sonra da açık olacaklarını çünkü içinde bulunulan ekonomik yapının son derece çarpık olduğunu söyledi.

Dövizin durulması temenni ettiklerini, ancak kendi çalışmaların durmayacağını ifade eden Erhürman, Türkiye’nin KKTC’ye sağladığı kaynakların yeterince kullanılmadığı yönünde yapılan eleştirileri de yanıtladı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) verilerinden örnekler verdi.

Başbakan Erhürman, altyapı yatırımları için ayrılan kaynağın bu yıl 30 Temmuz itibarıyla yüzde 20.87’sinin kullanıldığını, bunun arzu ettikleri noktada olmadığını ancak 30 Temmuz 2017’deki rakamın yüzde 13 olduğunu söyledi.

Reel sektör projeleri için ayrılan kaynağın geçen yıl yüzde 20 iken bu yıl 30 Temmuz itibarıyla yüzde 36.27’ya ulaştığını bildiren Başbakan Tufan Erhürman, hazırladıkları 16 yasa tasarısının da şu anda Meclis gündeminde olduğunu ifade etti.

Erhürman, bir parti başkanının “döviz sadece 15 gündür artıyor ama siz önceden de zam yaptınız” dediğini belirterek bunu yanıtlarken, “Devlet yönetmiş biri olarak akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığını bilmiyor musunuz?” diye sordu ve bu konuda bilgi aktardı.

Başbakan Erhürman, halkın bilmesi gereken şeyleri söyleme zorunlulukları olduğunu kaydederek, elektriğe zammın dövize bağlı olduğunu ve nasıl yapıldığını anlattı.

Muhalefetteki tüm arkadaşlarına ve başkanlara teşekkür eden Erhürman, ancak bazı konuşmaların kendisini tatmin etmediğini söylemek zorunda olduğunu ifade etti.

Gerçeklerin bugünkü toplantıyı zorunlu kıldığını belirten Başbakan Erhürman, ülkenin dört bir yanında insanlar bu kadar sıkıntı içindeyken “hükümetin döviz krizinden dolayı oh dediğini” söylemenin açık bir hakaret olduğunu vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman, hazırladıkları önerilerin, Reel Sektör Danışma Kurulu’nda ve çeşitli uzmanlarla yapılan toplantılarla oluşturulduğunu da kaydetti ve emeğe saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

İçinde bulunulan koşulların daha fazlasını yapmayı çok da mümkün kılmadığını kaydeden Erhürman “Ama akıl akıldan üstündür, her arkadaşımızın katkısına bundan sonra da açığız. Önümüzdekiler bunlar, bu çalışmalar sona ermiş değil. Bu kriz sona erse de bu çalışmalar sürmeli. Bu ülkede yürüyen, üretken, hepimizin çalıştığı, daha iyi çalışan bir ekonomiye ihtiyacımız var ve bunu hep birlikte yaratabiliriz” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı saat 18.30 civarında tamamlandı.

