Dr. Küçük’ün yeri bambaşka

r. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret eden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesinde gerçek bir lider olarak ortaya çıktığını vurguladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, dün Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.

Müzeyle ilgili detayları büyük bir ilgi ile izleyen Tatar, Dr. Küçük’ün resmi ziyaretleri, giydiği kıyafetleri, kullandığı eşyaları, lise yıllarından başlayarak hayatını konu alan fotoğraflarını inceledi.

Müze anı defterini de imzalayan ve müzeden çok etkilendiğini belirten Tatar, Dr. Küçük Müzesi’nin yeniden hizmete girmesinde emeği geçenleri kutladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesinde gerçek bir lider olarak ortaya çıktığını vurgulayan Tatar, “Topluma doğru yol göstermiş İngiliz döneminde Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığını kazanmasında çok çetin ve cesaretli bir mücadele vermiş, dava arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs Türkünün bu adada ilelebet var olması için Türkiye ile birlikte yürünmesi gerektiğini Türkiye’de yaptığı temaslarla halkına duyurmuş ve doğru bir önderlik yapmış Dr. Fazıl Küçük'ü Kıbrıs Türk halkı olarak en yürekli duygularla hatırlayacağız” dedi.

Dr. Küçük’ün yerinin bambaşka olduğunu söyleyen Tatar, en zor yıllarda büyük bir cesaretle yola çıktığını, 1960 anlaşmalarında kazanılan haklarda onun ve arkadaşlarının çok büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Dr. Fazıl Küçük'ün 1940’larda başlayan mücadelesi, 1960’larda Kıbrıs Türkünün eşit bir halk olarak Kıbrıs Anayasası ile kazandığı haklar ile garanti ve ittifak anlaşmaları ve bilahare 1974 de TC’nin Kıbrıs’a gelmesine hazırlanan zeminde Dr. Fazıl Küçük'ün siyasetinin çok büyük bir rolü vardır. KKTC'nin kuruluşunu da yaşamıştır. Bilahare yaptığı değerlendirmelerde ise Kıbrıs Türk'ü anavatanı Türkiye ile bu topraklarda ilelebet var olma mücadelesinde büyük bir mücadele göstermiştir. Ve bu yolculukta Dr. Fazıl Küçük ve çalışma arkadaşlarının çok büyük katkıları olmuştur. Bu sebeple onu saygıyla bir kez daha anıyor ve Dr. Fazıl Küçük’ün hatıralarının ve tarihe düştüğü notlarının her zaman değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum”

Geçtiğimiz günlerde Vakıfları İdaresi’nin Kıbrıs Türk Halkına devredilmesinin 56. senesinin kutlandığını hatırlatan Ersin Tatar, Vakıfların İngiliz İdaresinden alınıp Türk İdaresine devredilmesinin çok büyük bir kazanım olduğunu ve bu başarının mimarının da Dr. Fazıl Küçük olduğunu belirterek, “Dr. Fazıl Küçük'ün vakıfların kuruluş yıldönümünde anılması tarihe olan borcumuzdur” dedi.

Tatar, bu onurlu mücadelenin figürlerinden birinin de Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük olduğuna dikkat çekerek “Süheyla Küçük, rahmetli anneannemin yakınıydı. Dedem de Doktorun müsteşarıydı. Onlardan da her zaman örnek bir çift olduklarını duyardım. Sayın Süheyla Küçük'ün bu onurlu mücadele içerisinde eşinin yanındaki özverili ve onurlu duruşu sayın Süheyla Küçük’e de bir First Lady olarak çok büyük değerler kazandırmıştı” dedi.

Ziyarette hazır bulunan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Küçük de Ersin Tatar’ın Dr. Küçük’le ilgili her konuda destek verdiğini belirtti.

Tatar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, Dr. Fazıl Küçük kabrinin bulunduğu Anıttepe’ye yapılacak müze inşaatı ile yılladır adım atılmamasına sitem etti.

Anıttepe’de müze yerinin ayrıldığını ve Bakanlar Kurulu’nda konuyla ilgili onay alındığını kaydeden Küçük, ancak bu konunun mali sıkıntı gerekçe gösterilerek ilerlemediğini belirtti.