"Dörtlü koalisyon peşkeş faaliyetlerine engel olmalı"

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği), Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi’ni ziyaret ederek destek belirtti.

Ziyarette bilgi alış verişinde bulunularak, insiyatifin mücadelesine Toparlanıyoruz Hareketi’nin desteğinin süreceği belirtildi.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’nın ilgili maddelerine atıfta bulunularak, “Dörtlü Koalisyon hükümeti sadece bu konu özelinde değil, yurt genelinde bu gibi ve benzer peşkeş faaliyetlerine de engel olmalı ve mevcut kararları derhal iptal etmelidir.” denildi.