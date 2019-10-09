Dört Kıbrıslı genç avukat İngiltere'de hukuk sistemini inceledi

İngiliz Yüksek Komiserliği, Kıbrıslı Avukatlar Derneği iş birliğinde Kıbrıs’ın iki toplumundan dört genç avukatı bir haftalığına Londra’da ağırladı.

İngiliz Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, avukatların ziyaretleri süresince Londra’da Queen’s Counsels (QC) olan Pavlos Panayi QC ve Kerim Fuad QC ile çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, bu ikinci hukuksal çalışma ziyaretinin, Birleşik Kırallık ve Kıbrıs arasında en önemli ve uzun süreli bağlardan biri olan Teamül Hukuku (Common Law) ile ilgili Yüksek Komiserliğin yaptığı çalışmaların kilit bir parçasını oluşturduğu kaydedildi.

Çalışmanın amacının, iki ülke arasındaki hukuki bağları sürdürülebilir kılıp güçlendirmek olduğu belirtilen açıklamada, 2 Ekim’de iki QC’nin BM Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, bazı siyasiler ve milletvekilleri, ile İngiltere Dışişleri’nden temsilcilerin de katıldığı bir resepsiyon düzenlediği belirtildi.