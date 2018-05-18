banner107
32 0
Değirmenlik için sürpriz aday
Değirmenlik için sürpriz aday
124 0
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
276 0
"Sağlık merkezlerini güçlendirmek için çalışacağız"
8 0
Süpersin Halk Evi
Süpersin Halk Evi
330 0
Mağusa ligde kaldı
Mağusa ligde kaldı
255 0
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
212 0
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
55 0
banner82
banner147

Domates ve böğrülcede limit üstü kalıntı

banner27

Domates ve böğrülcede limit üstü kalıntı
banner137

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, 22 yerli meyve/sebze numunesinin 3’ünde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 11-17 Mayıs arasında ithal ürünlerden alınan 28 numune ve 22 sebze ve meyve tarlasından alınan numune üzerinde analiz yapıldı, ithal numunelerde herhangi bir kalıntı bulunamadı; yeri ürün numunelerin 3’ünde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edildi.

Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde elde edilen sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesine göre değerlendirildiği kaydedilen açıklamaya göre, Gazimağusa’da Fatma Gül Aykut ve Osman Şeker'e ait domates, Güzelyurt’ta Ayşe Canlısoy'a ait böğrülce tarlalarından alınan numunelerde limit üstü kalıntı tespit edilmesinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar yasaklandı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.