Dış Ticaret açığını kapatabilecek entsrümanlardan biri turizmdir

“Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı”nda konuşan Başbakan Erhürman, dış ticaret açığıyla ilgili rakamlar vererek bu açığı kapatabilecek enstrümanlardan birinin turizm, diğerinin eğitim olduğunu vurguladı

Başbakan Tufan Erhürman, dış ticaret açığını kapatabilecek enstrümanlardan birinin turizm, diğerinin eğitim olduğuna işaret etti.

“Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” bugün Oscar Hotel’de başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Başbakan Tufan Erhürman, dış ticaret açığıyla ilgili rakamlar vererek bu açığı kapatabilecek enstrümanlardan birinin turizm, diğerinin eğitim olduğunu vurguladı.

Bunun gönül ferahlatıcı bir veri olmasına rağmen başka bir açıdan bakıldığında 2017 itibariyle 865 milyon olan turizm gelirinin potansiyelin sunduğu olanağın gerisinde olduğunu belirten Erhürman, bunun turizmde çeşitliliğin sağlanamaması, turizmin yıl boyuna yayılamaması, yerli malı kullanımının sağlanmaması ve turizmin istihdama katkısıyla ilgili sorunların henüz çözülememesinden kaynaklandığını anlattı.

“TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN SADECE YÜZDE 20’Sİ KKTC VATANDAŞI”

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) araştırmasına göre, turizm sektöründe çalışanların yüzde 55’inin TC, yüzde 25’inin üçüncü ülke ve sadece yüzde 20'sinin KKTC vatandaşı olduğunun görülebileceğini anlatan Erhürman, sektör temsilcilerinin “yetişmiş eleman bulmakta güçlük çekiyoruz” ya da “sunulan şartları kabul eden KKTC vatandaşı bulmakta zorluk çekiyoruz” söylemlerinin çalıştay kapsamında tartışılabileceğini ancak kendisini ilgilendirenin bu tartışma olmadığını belirtti.

Erhürman, kendisini Başbakan olarak ilgilendirenin, ülkenin lokomotif sektöründe çalışanların sadece yüzde 20’si KKTC vatandaşıyken, ülkedeki genç işsizliği oranının yüzde 19 olması olduğunu kaydetti.

Yürütülen bir diğer çalışmanın turizm sektöründe yerli ürün kullanımı hakkında olduğunu dile getiren Erhürman, bu konuyla ilgili çalışmanın henüz tamamlanmadığını ancak geçmiş çalışmalar göze alındığında bu alanda da durumun pekiyi olmadığının varsayılabileceğini kaydetti.

Erhürman, bu konuda da söylenebilecekler olduğunu ancak yine kendisini ilgilendirenin ülkenin lokomotif sektörünün yerli ürün kullanımının yetersiz olması olduğunu söyledi.

Ülkede denizin, kumun, iklimin güzel olduğunu, öte yandan turistler rakip ülkeler yerine neden KKTC’yi tercih etsin sorusunun da cevaplanması gerektiğini anlatan Erhürman “cabizemiz budur” denebilmesi gerektiğini anlattı. Erhürman, kendi düşüncesinin, ülke cazibesinin üretilecek kimlik olduğunu dile getirdi.

Erhürman turizmde çeşitliliğin sağlanması, alternatif modeller yaratılması, turizmin 12 aya yayılması, farklı ülkelerden turist çekilmesi gerektiğini kaydederek, çevre ve tarih duyarlılığına önem verilmesi gerektiğini anlattı.

“TANITMA FAALİYETLERİ TATMİN EDİCİ DEĞİL”

Tanıtma faaliyetlerinin hiçbir şekilde tatmin edici olduğu kanaatini taşımadığını kaydeden Erhürman, tanıtma konusunda yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini de dile getirdi.

“Çevreyi mahvederek turizmi yapamayız” şeklinde konuşan Erhürman, çalıştaydan net çözüm önerileri çıkması temennisinde bulundu.