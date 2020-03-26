Hükümetin açıkladığı ekonomik önlemler paketine karşı tepkiler sürüyor. Otelciler Birliği Asbaşkanı Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, hükümete kinayeli bir eleştiri yaparak; “devlet özel sektörü sigorta yapmasın” mesajı iletti. Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Bence devlet özel sektörü sigorta yapmasın işverenler özel sigortalar üzerinden çalışanlarını sigorta ettirsin ve özel sektör çalışanları devlete yük olmamış olur. Özel sigortasından emeklilik hakkı kazanır özel hastanelerde tedavi olur. Bu çerçevede devlet küçülür bu hizmet özelleşmiş olur ancak bu durumda özel sektörden de hiçbir şekilde istihdam vergisi almamalıdır”