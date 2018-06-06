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Derviş Gezer yeniden Turizm Bakanlığı’nda

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Derviş Gezer, Turizm Teşvikleri, Turizm Stratejik Plan ile Tanıtma ve Pazarlama koordinasyonu hususunda Turizm Bakanlığı’nda görev yapmaya başladı

Derviş Gezer yeniden Turizm Bakanlığı’nda
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 Turizm konusunda ülkede önemli projelere imza atan, 2014 yılından beridir de Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğünden müşavir olan Derviş Gezer, yeniden bu bakanlıkta göreve başladı.

Derviş Gezer, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda dün itibariyle Turizm Teşvikleri, Turizm Stratejik Plan ile Tanıtma ve Pazarlama koordinasyonu hususunda görev yapmaya başladı.

Turizm çevreleri, Gezer’in göreve başlamasıyla birlikte çalışmaların daha profesyonel şekilde yapılmış olacağına dikkat çekerek, bu görevlendirmeye tam destek verdi.

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