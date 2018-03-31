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Derinya Kapısı'nda eylem yapıldı

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Derinya Kapısı'nda eylem yapıldı
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Derinya’da, iki kesim arasında geçişlere imkân tanıyacak sınır kapısının açılması için eylem yapıldı.

Mağusa inisiyatifi ile Güney Kıbrıs’tan Mağusa Kentimiz Örgütü’nün birlikte düzenlediği eylem Derinya yolunda saat 10.00’da başladı

Eyleme, birçok örgütün yanı sıra, Derinya ile eş zamanlı olarak Aplıç’ta da sınır kapısı açılması için mücadele veren Lefkeli sivil toplum örgütleri de destek verdi.

MASDER Başkan Yardımcısı Serdar Atai “ tarafların birbirine karşı suçlama oyunlarını işitmemiz bizler için büyük bir hayal kırıklığıdır.  Kapıların eş zamanlı açılmasına yönelik ortaya konulan tutumu ve bölge halkının arzularını geciktirmeğe yönelik davranışı anti demokratik görüyoruz. Seçilmişlerin ve atanmışların toplumun iradesine saygı duymalarını bekliyoruz. Bizler Mağusa kenti sakinleri olarak siyasi görüşlerimizin ötesinde en geniş iradeyi ortaya koyarak Derinya kapısının herkese fayda sağlayacağını düşünerek buradayız” dedi.

Mağusa İnisiyatifi sözcülerinden Dr. Okan Dağlı “Bu gün burada 44 yıldır kapalı olan bir yolun açılması için bulunuyoruz. 15 yıl oldu kapılar açılmaya başlayalı biz bu kapının da açılması için 15 yıldır mücadele ediyoruz ve çok ilginçtir ki son üç yıldır liderlerde mücadele veriyor ama bu yol halen kapalı yani halk mücadele veriyor liderler mücadele veriyor bu yol açılsın hükümetler mücadele veriyor, veriyorlarsa eğer bu yol neden halen daha kapalı. 3 yıl önce buradaydık eylem yaptık. Ertesi ay liderler kendi aralarında anlaştı 2015 Mayısında ve bu yol açılsın denildi biz dedik herhalde temmuzda açılır. Çünkü zaten 44 yıl önce bu yolda geçiş vardı.  3 sene geçti ama sonuç yok” dedi. (MHA)

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